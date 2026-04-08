В конфликте США и Ирана победил здравый смысл, заявил Медведев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В конфликте США и Ирана победил прежде всего здравый смысл, вера в который была подорвана заявлениями Белого дома, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.