В конфликте США и Ирана победил здравый смысл, заявил Медведев - РИА Новости, 08.04.2026
09:23 08.04.2026 (обновлено: 09:33 08.04.2026)
В конфликте США и Ирана победил здравый смысл, заявил Медведев

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В конфликте США и Ирана победил прежде всего здравый смысл, вера в который была подорвана заявлениями Белого дома, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли
09:32
 
