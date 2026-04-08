Россияне могут подтвердить возраст через Max во всех крупных торговых сетях

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Подтвердить возраст для покупки товаров 18+ через национальную платформу Max можно уже во всех федеральных торговых сетях России, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретерь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Возможность подтверждения возраста для приобретения товаров 18+ используется во всех федеральных торговых сетях", - сказал Чекушов о нацплатформе Max.
Технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в Max внедрили маркетплейс Ozon на пунктах выдачи при получении заказов, а также более 70 тысяч магазинов на кассах самообслуживания. Для подтверждения статуса совершеннолетнего во время приобретения товаров 18+ достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".
