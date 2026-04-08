Рейтинг@Mail.ru
Россияне могут подтвердить возраст через Max во всех крупных торговых сетях
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 08.04.2026 (обновлено: 16:46 08.04.2026)
Россияне могут подтвердить возраст через Max во всех крупных торговых сетях

Чекушов: подтвердить возраст через Max можно во всех крупных торговых сетях

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Подтвердить возраст для покупки товаров 18+ через национальную платформу Max можно уже во всех федеральных торговых сетях России, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретерь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Возможность подтверждения возраста для приобретения товаров 18+ используется во всех федеральных торговых сетях", - сказал Чекушов о нацплатформе Max.
Технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в Max внедрили маркетплейс Ozon на пунктах выдачи при получении заказов, а также более 70 тысяч магазинов на кассах самообслуживания. Для подтверждения статуса совершеннолетнего во время приобретения товаров 18+ достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 9.00 мск.
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала