Стали известны страны Европы, где могут быть невесты для манула Тимофея

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. По меньшей мере еще в 26 европейских зоопарках живут самки манула, которые могли бы образовать пару с манулом из Московского зоопарка Тимофеем, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

В Великобритании находится четыре зоопарка, в которых есть самки этого вида, свидетельствуют изученные РИА Новости данные портала об этом виде кошачьих. В частности, в зоопарке города Бэнхем живет самка по имени Зая, в парке дикой природы "Котсуолд" - Пенелопа, в Эдинбургском зоопарке – Дачесс. В парке дикой природы "Порт Лимпн" в городе Хайт содержатся сразу три самки – Хара, Наму и Туя.