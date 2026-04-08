Стали известны страны Европы, где могут быть невесты для манула Тимофея

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. По меньшей мере еще в 26 европейских зоопарках живут самки манула, которые могли бы образовать пару с манулом из Московского зоопарка Тимофеем, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Всего в европейских зоопарках живет 31 потенциальная невеста для Тимофея.
В Великобритании находится четыре зоопарка, в которых есть самки этого вида, свидетельствуют изученные РИА Новости данные портала об этом виде кошачьих. В частности, в зоопарке города Бэнхем живет самка по имени Зая, в парке дикой природы "Котсуолд" - Пенелопа, в Эдинбургском зоопарке – Дачесс. В парке дикой природы "Порт Лимпн" в городе Хайт содержатся сразу три самки – Хара, Наму и Туя.
В двух французских зоопарках РИА Новости сообщили, что их самки – Розали, Бухта и Эвок - не смогут образовать пару с Тимофеем. Однако манулы, согласно открытой информации, живут еще в четырех зоопарках Франции - в зоопарке "Био-Топия" в Дюнкерке, в зверинце Ботанического сада в Париже, а также в зоопарках Лилля и Лиона. В каждом из них живет по одной самке манула - Саран, Жиль, Помпоннет и Кота.
Самки манулов живут и в пяти зоопарках Чехии. В Пражском, Остравском и Брненском зоопарке есть по одной самке - Принцесса, Мойра и Ариуна. В Йиглавском и Хомутовском – по две: Ргаша и Уэнсдей, Маура и одна безымянная самка.
Еще в пяти европейских странах по одному зоопарку, где содержатся самки манулов. В Будапештском зоопарке живет самка Люси, в итальянском зоопарке "Ла Торбиера" - Алтана, в Литовском зоопарке – Мелисса, в Кошицком зоопарке в Словакии – Алани, в Таллинском зоопарке – Алтани.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.