Стали известны страны Европы, где могут быть невесты для манула Тимофея - РИА Новости, 08.04.2026
03:27 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. По меньшей мере еще в 26 европейских зоопарках живут самки манула, которые могли бы образовать пару с манулом из Московского зоопарка Тимофеем, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Всего в европейских зоопарках живет 31 потенциальная невеста для Тимофея.
Манул Тимофей на солнце - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей проводит время на солнце
6 апреля, 09:05
В Великобритании находится четыре зоопарка, в которых есть самки этого вида, свидетельствуют изученные РИА Новости данные портала об этом виде кошачьих. В частности, в зоопарке города Бэнхем живет самка по имени Зая, в парке дикой природы "Котсуолд" - Пенелопа, в Эдинбургском зоопарке – Дачесс. В парке дикой природы "Порт Лимпн" в городе Хайт содержатся сразу три самки – Хара, Наму и Туя.
Из Варшавского зоопарка Тимофею уже пришел отказ от невесты, о котором ранее сообщало РИА Новости. Но в Польше есть еще четыре учреждения, где живут манулы. Во Вроцлавском зоопарке живет самка Зарина, в Познаньском – Боженка и Ника, в Гданьском – Ула, в Краковском – Цас.
В двух французских зоопарках РИА Новости сообщили, что их самки – Розали, Бухта и Эвок - не смогут образовать пару с Тимофеем. Однако манулы, согласно открытой информации, живут еще в четырех зоопарках Франции - в зоопарке "Био-Топия" в Дюнкерке, в зверинце Ботанического сада в Париже, а также в зоопарках Лилля и Лиона. В каждом из них живет по одной самке манула - Саран, Жиль, Помпоннет и Кота.
В Германии живет четыре потенциальные невесты для Тимофея: самка Туя – в Хемнице, Мануэла – в Нойвиде, Плюши - в Мюнхене и Фай – в Кронберге.
Самки манулов живут и в пяти зоопарках Чехии. В Пражском, Остравском и Брненском зоопарке есть по одной самке - Принцесса, Мойра и Ариуна. В Йиглавском и Хомутовском – по две: Ргаша и Уэнсдей, Маура и одна безымянная самка.
Еще в пяти европейских странах по одному зоопарку, где содержатся самки манулов. В Будапештском зоопарке живет самка Люси, в итальянском зоопарке "Ла Торбиера" - Алтана, в Литовском зоопарке – Мелисса, в Кошицком зоопарке в Словакии – Алани, в Таллинском зоопарке – Алтани.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
Манул Тимофей из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Еще несколько зоопарков в Европе не смогут помочь манулу Тимофею с невестой
1 апреля, 05:55
 
