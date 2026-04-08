Глава VK объяснил, откуда взялось название MAX

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Название национальной платформы MAX произошло от слова "максимум", рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко на форуме Data Fusion.

"В названии MAX ключевое слово — максимум. Максимум возможностей для населения, общества, государства. И ключевая наша развилка, которую мы прошли в самом начале, — это построение платформы", — сказал он.

По словам гендиректора, главная задача компании — создание вместе с партнерами качественных продуктов и сервисов для потребителей.

Кириенко напомнил, что год назад стартовали несколько проектов по созданию интегрированного сервиса. Например, возможность оплаты внутри мессенджера: уже несколько миллионов таких платежей проходят регулярно. Кроме того, пользователи получили возможность обращаться за госуслугами и взаимодействовать с МФЦ.