"Другого пути нет". Чем Макрон решил попугать США

© AP Photo / Alex Brandon Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне ухудшающихся американо-европейских отношений в ЕС продолжают возникать альтернативные идеи. Одну из них на днях высказал Эммануэль Макрон, предложив сообща противостоять влиянию США. Но вряд ли к нему прислушаются.

"Не хотим быть вассалами"

Президент Франции совершил азиатское турне: посетил Японию и Южную Корею.

В Токио в телеинтервью он заявил: Париж не намерен мириться "ни с китайской, ни с американской гегемонией". В Сеуле развил свою мысль.

"Убежден, что прямо сейчас такие демократические страны, как Республика Корея и Франция, наши республики, могут многого достичь вместе. У Европы, Канады, Бразилии и Индии общая повестка. Наша цель — не быть вассалами двух держав-гегемонов. Мы не хотим зависеть от доминирования Китая и/или быть слишком уязвимыми из-за непредсказуемости США", — подчеркнул он. По его словам, есть "третий путь".

Дальнейших разъяснений не последовало. Хотя обращаться к японцам и южным корейцам с призывом противостоять Вашингтону весьма странно: Токио и Сеул очень сильно зависят от американцев. А Бразилия с Индией состоят в БРИКС и в ЕС вовсе не рвутся.

© REUTERS / Kim Hong-Ji Президент Франции Эммануэль Макрон в Сеуле, Южная Корея

Шаткое положение

СМИ уверены: выразителем общеевропейских интересов Макрону не стать. Сам долго во всем шел на поводу у Белого дома. О какой независимости теперь может идти речь?

В ЕС вообще нет единства и общепризнанного лидера. Традиционная связка Франция — Германия, конечно, была главной силой Старого Света, но в последние годы между Парижем и Берлином не все ладно. Макрон и канцлер Фридрих Мерц скорее соперники, чем партнеры.

К тому же Макрон баллотироваться в президенты уже не может и в следующем году лишится власти. А у Мерца рейтинги бьют антирекорды. Короче говоря, оба на роль всеевропейского рупора не тянут.

К тому же в антиамериканскую решительность Макрона не очень верится. Еще при Джо Байдене он обещал некий ответ на американский протекционистский "Закон о снижении инфляции". Годы идут, а воз и ныне там.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

Провисают и другие инициативы Парижа — вроде создания общей системы обороны ЕС. Совершенно не ясно, что Макрон может предложить потенциальной "коалиции", в которую зовет очень серьезных игроков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже поиронизировала над тем, как французский президент походя причислил к "средним" странам Австралию, Бразилию, Индию и Канаду.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Чего не хватает в плане о коалиции?

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что инициатива Макрона о "третьем пути" в том виде, в котором он ее обрисовал, бесперспективна.

"Поднятая французским президентом тема не новая, и понятно, что связано это с ухудшением американо-европейских отношений при Дональде Трампе. Разногласий много — в рамках НАТО, по внешней политике, торговле. Возникла необходимость обозначить курс на независимость. Макрона поддерживает, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, но этого мало", — отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин.

Во-первых, для противостояния США нужно единство в ЕС, которого сейчас не наблюдается. Во-вторых — экономический паритет. Управляемость экономики Старого Света значительно хуже из-за необходимости консенсуса между многими государствами, рассуждает эксперт. Наконец, важен и военный потенциал: по этому параметру европейцам до американцев тоже далеко.

"Только при выполнении этих условий можно конкурировать с Трампом и отвечать ему, если вдруг он принимается прессовать. Мы видим: с соперником посерьезнее, вроде Китая, президент США действует аккуратно, чтобы не навредить американской экономике. Европа же пока не демонстрирует роста, и, учитывая скорый уход Макрона (а кто его сменит — неизвестно), сильно сомневаюсь, что его идеи удастся реализовать", — заключает политолог.

© AP Photo / Thomas Padilla, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон проводит смотр военнослужащих и учащихся армейской школы на военной базе в Варсесе

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, подчеркивает: концепция французского президента в своей основе — искусственная.

"Макрон предлагает создать коалицию, как он выразился, против гегемонистских устремлений США и Китая. То есть он объединил две страны, которые никогда не были вместе. Почему он выбрал для заявлений Южную Корею и Японию? И для Токио, и для Сеула Китай — оппонент. А США — союзник. Макрон же предлагает им противостоять и Пекину, и Вашингтону. Для него такие взаимоисключающие призывы — обычное дело. У него и раньше возникало много нежизнеспособных идей", — указывает собеседник РИА Новости.

Характерная черта подобной риторики — отсутствие деталей, механизма реализации, добавляет эксперт. Скорее всего, Макрон еще пару раз упомянет эту "коалицию". А потом все забудет и переключится на очередной "прорывной план".