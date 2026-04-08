Рейтинг@Mail.ru
Детенышу макаки из Ленинградского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:04 08.04.2026
Детенышу макаки из Ленинградского зоопарка выбрали имя

Самку макака из Ленинградского зоопарка назвали Джая

© Фото : Ленинградский зоопарк/Telegram
Cамка вандеру в Ленинградском зоопарке
© Фото : Ленинградский зоопарк/Telegram
Cамка вандеру в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Маленькой самке вандеру, которая осталась на попечении сотрудников Ленинградского зоопарка, выбрали имя, сообщает учреждение.
Ленинградский зоопарк недавно объявил конкурс на лучшее имя для малышки. За неделю было оставлено 935 комментариев с 506 уникальными именами, итоговый список составил 204 варианта имен. Среди вариантов были имена с символическим переводом и значением, в честь известных личностей, а также слова и топонимы, связанные с Индией.
"По нашей доброй традиции сотрудники отдела "Приматы" посовещались, отобрали имена-финалисты и приняли решение, исходя из характера и особенностей маленькой макаки. Самку вандеру (львинохвостого макака) назвали Джая", - говорится в сообщении.
Малышка вандеру родилась 22 декабря 2025 года. Родителями стали младшая самка Шарлотта и самец Даман. Для Шарлотты это был первый опыт материнства. Кроме того, самка занимала самое низкое положение в иерархии группы. Как отмечали в зоопарке, в таких условиях молодая мать не всегда может полноценно заботиться о новорожденном, так как более взрослые и доминантные самки нередко вмешиваются.
Через три дня после рождения стало очевидно, что ее мать не сможет о ней позаботиться, и малышка вынужденно оказалась на попечении сотрудников зоопарка. Специалисты предпринимают все меры, чтобы детеныш благополучно вернулся в группу.
Хорошие новостиОбществоИндияЛенинградский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала