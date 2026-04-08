Детенышу макаки из Ленинградского зоопарка выбрали имя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Маленькой самке вандеру, которая осталась на попечении сотрудников Ленинградского зоопарка, выбрали имя, сообщает учреждение.
Ленинградский зоопарк недавно объявил конкурс на лучшее имя для малышки. За неделю было оставлено 935 комментариев с 506 уникальными именами, итоговый список составил 204 варианта имен. Среди вариантов были имена с символическим переводом и значением, в честь известных личностей, а также слова и топонимы, связанные с Индией.
"По нашей доброй традиции сотрудники отдела "Приматы" посовещались, отобрали имена-финалисты и приняли решение, исходя из характера и особенностей маленькой макаки. Самку вандеру (львинохвостого макака) назвали Джая", - говорится в сообщении.
Малышка вандеру родилась 22 декабря 2025 года. Родителями стали младшая самка Шарлотта и самец Даман. Для Шарлотты это был первый опыт материнства. Кроме того, самка занимала самое низкое положение в иерархии группы. Как отмечали в зоопарке, в таких условиях молодая мать не всегда может полноценно заботиться о новорожденном, так как более взрослые и доминантные самки нередко вмешиваются.
Через три дня после рождения стало очевидно, что ее мать не сможет о ней позаботиться, и малышка вынужденно оказалась на попечении сотрудников зоопарка. Специалисты предпринимают все меры, чтобы детеныш благополучно вернулся в группу.