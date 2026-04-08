Петер Мадьяр: биография, политическая карьера и роль на выборах в Венгрии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Петер Мадьяр — венгерский политик и юрист, член Европейского парламента с 2024 года. Мадьяр является лидером консервативной проевропейской партии "Тиса". В этом амплуа выступает как главный оппонент действующего премьер-министра страны Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии в 2026 году.

Ранние годы и образование

Петер Мадьяр — выходец из довольно известной в политических кругах Венгрии семьи. Среди его родственников по материнской линии — бывший президент страны Ференц Мадл и член Верховного суда Пал Эрёсс.

Где и когда родился Петер Мадьяр

Петеру Мадьяру 45 лет. Он родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье Иштвана Мадьяра и Моники Эрёсс.

Его двоюродный дедушка по материнской линии — Ференц Мадл, президент Венгрии в 2000-2005 годах. Родной дед по материнской линии — Пал Эрёсс, юрист и бывший член Верховного суда. Мать Мадьяра — также судья по профессии. В апреле 2020 года она заняла пост заместителя председателя Национального судебного совета Венгрии. Отец долгое время работал адвокатом.

Образование

Учился сперва в Будапеште на юридическом факультете Католического университета Петера Пазманя. После — в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Личная жизнь

В 2006 году Петер Мадьяр женился на Юдит Варге (в 2019-2023 годах она занимала пост министра юстиции Венгрии). В браке родились трое детей. В 2023-м супруги развелись.

Карьера Петера Мадьяра до большой политики

По окончании обучения Петер Мадьяр некоторое время работал в качестве практикующего юриста в сфере международного частного права. Позднее перешел на государственную службу, где занимал ряд высоких должностей.

Юридическая и государственная работа

Профессиональная карьера Петера Мадьяра началась в 2004 году. После получения диплома и сдачи государственных экзаменов он получил должность в Столичном суде Будапешта.

Однако затем переквалифицировался в международный юридический сектор. В качестве независимого специалиста по вопросам корпоративного и коммерческого права оказывал помощь интернациональным компаниям. В частности, в аспекте их инвестиций в Венгрии.

Позднее Мадьяр практиковал в качестве независимого адвоката и безвозмездно оказывал юридическую помощь антиправительственным активистам, пострадавшим в ходе уличных протестов в Будапеште в сентябре 2006-го.

С 2010 года Петер Мадьяр работал в Министерстве иностранных дел. Во время председательства Венгрии в Европейском союзе (ЕС) входил в состав Постоянного представительства страны при ЕС в качестве дипломата-специалиста.

В 2015 году Петер Мадьяр перешел на работу в аппарат премьер-министра Венгрии. Будучи руководителем дипломатической группы в канцелярии премьера, он отвечал за налаживание и поддержание отношений между правительством страны и Европейским парламентом. В число его компетенций на этом посту входили правовые, финансовые и рыночные вопросы, бюджетная и торговая политика, стратегическое планирование.

В сентябре 2018 года Мадьяр возглавлял юридическое управление ЕС государственного Венгерского банка развития. В июне 2019-го он занял пост генерального директора этой компании.

Однако вскоре возглавил Центр студенческого кредитования, которым руководил до 2022 года. В этот же период входил в советы директоров крупных государственных компаний.

Партия "Тиса" и политическая деятельность Петера Мадьяра

Партия "Тиса" была создана в 2020-м, но не участвовала в парламентских выборах, прошедших в 2022-м. Организация начала стремительно набирать популярность после того, как в 2024-м к ней присоединился Петер Мадьяр, ранее поддерживавший Орбана.

Как Петер Мадьяр пришел в активную политику

Еще в период обучения в университете Петер Мадьяр вступил в партию "Фидес" (тогда — оппозиционную) и в течение долгого времени входил в число ее номенклатурной элиты.

В сентябре 2006 года в Венгрии произошла череда антиправительственных выступлений. Они стали реакцией общества на обнародование аудиозаписи разговора тогдашнего премьер-министра Ференца Дюрчаня с коллегами по Венгерской социалистической партии. Из беседы становилось понятно, что глава правительства в своих публичных выступлениях сильно преуменьшал масштабы разразившегося в стране экономического кризиса.

"Фидес" использовала это в политической борьбе с социалистами. И как результат, через четыре года одержала победу на парламентских выборах. С этого момента Петер Мадьяр стал стремительно подниматься по карьерной лестнице.

Однако два года назад его политическая позиция кардинально изменилась. В феврале 2024-го президент Венгрии Каталин Новак помиловала заместителя директора детдома в городе Бичке, который участвовал в сокрытии преступлений против несовершеннолетних.

Это привело к громкому скандалу. В итоге глава государства признала ошибку и подала в отставку. Следом свое место в Национальном собрании оставила бывшая жена Мадьяра Юдит Варга (занимая пост министра юстиции в 2019-2023 годах, она подписала документ о помиловании).

Спустя несколько часов после заявления экс-супруги об уходе Петер Мадьяр опубликовал на своей странице в Facebook* заявление, в котором сообщил об оставлении всех занимаемых должностей.

Кроме того, политик обнародовал запись. Она, по его словам, служит доказательством того, что среди высокопоставленных чиновников существует заговор с целью сокрытия случаев коррупции. Позднее Мадьяр дал несколько интервью, в которых критически отозвался о действующем правительстве Венгрии.

За считаные недели Петер Мадьяр стал одной из заметных фигур в венгерской политике. В ходе многотысячного митинга в Будапеште в марте 2024 года он объявил о создании собственного движения "Поднимайтесь, венгры!".

"Я не обещаю вечной жизни и бесплатного пива, но и крови, пота и слез не жду. Обещаю, что вместе, весело, прислушиваясь друг к другу, доверяя друг другу, кирпичик за кирпичиком мы построим новую родину, современную европейскую страну, где можно будет хорошо жить и воспитывать хороших детей", — заявил Мадьяр на пресс-конференции по случаю этого события.

На волне успеха политик решил баллотироваться в Европейский парламент. Ближайшие выборы должны были состояться в июне. Однако участвовать в них могут только те политические силы, которые были зарегистрированы до официального объявления о начале кампании.

В связи с этим Петер Мадьяр вступил в созданную за несколько лет до того малоизвестную партию "Тиса". И в качестве ее члена подал заявку на участие в выборах в Европарламент.

Обвинения бывшей жены

В июле прошлого года экс-супруга политика Юдит Варга обвинила его в шантаже. По ее словам, та самая обнародованная Мадьяром в феврале 2023 года аудиозапись была их частной беседой и она не подозревала, что супруг включил диктофон.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы я могла уйти (в отставку. — Прим. ред.) как можно скорее. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не имеет в виду, находясь в состоянии запугивания", — написала Варга на своей странице в соцсети.

В свою очередь, Мадьяр публично отверг обвинения экс-супруги. "Ни сейчас, ни в будущем я не хочу реагировать на обвинения этой повторяющейся пропаганды. Я желаю, чтобы моя бывшая жена жила спокойно", — заявил он.

А также добавил, что суть их разговора, записанного на диктофон, предельно ясна.

Что такое партия "Тиса"

"Тиса" — венгерская оппозиционная правоцентристская политическая партия, основанная в декабре 2020 года.

Партия была создана в преддверии парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Однако участия в них не принимала.

В 2024-м на волне скандала вокруг имени президента Каталин Новак к политическому движению присоединился Петер Мадьяр. На июньских выборах в Генеральное собрание Будапешта он возглавил партийный список. По итогам "Тиса" получила десять из 33 мандатов. Сам Мадьяр от мандата отказался.

На прошедших в том же месяце выборах в Европарламент депутаты партии получили семь из 21 мандата.

С конца июля 2024 года Мадьяр является председателем партии "Тиса".

Петер Мадьяр в Европарламенте

С 2024 года по настоящее время Петер Мадьяр — депутат Европарламента (ЕП). Возглавляемая им "Тиса" принадлежит в ЕП к правоцентристскому крылу Европейской народной партии.

Несмотря на свою оппозиционность к нынешней власти Венгрии, представители "Тисы" в Европарламенте по многим вопросам (в том числе касающимся Украины) обычно голосуют так же, как и представители правящей "Фидес". В частности, Мадьяр и его сторонники выступают против поправок, усиливающих формулировки осуждения политики России.

Статус депутата Европарламента

Евродепутат Петер Мадьяр занимает пост заместителя председателя комитета ЕП по конституционным вопросам. Работает в комитете по сельскому хозяйству и развитию сельских районов. А также входит в число членов делегации в Парламентской ассамблее партнерства ЕС — Великобритания и делегации по связям с Соединенными Штатами.

Политическая программа и публичная повестка Петера Мадьяра

Петер Мадьяр позиционирует себя как консервативный либерал. В его позиции сочетаются принципы рыночной экономики и акцент на индивидуальной ответственности, верховенство права и приоритет национальной культуры.

На какие темы делает акцент

Петер Мадьяр часто заявляет , что его политическая программа направлена на преодоление "старого лево-правого разделения".

Он положительно отнесся к принятию евро в качестве единой валюты в Венгрии. Утверждал, что этот шаг укрепит финансовую стабильность и позицию страны в ЕС.

Мадьяр считает себя убежденным сторонником европейской интеграции. Он выступает за углубление сотрудничества со странами ЕС и соответствие национальной политики западным демократическим ценностям.

Он активно ездит по стране с агитационными митингами. Выступает против коррупции и кумовства в государственных структурах. Обещает провести реформы в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды. А также делает акцент на демографических проблемах и ухудшении качества жизни населения.

"Функционирующая Венгрия — это страна, где государственные услуги соответствуют европейскому уровню, экономика стабильна, у молодежи есть будущее, семьи ведут спокойную и размеренную жизнь, а пожилые имеют средства к существованию", — говорится в политической программе возглавляемой Мадьяром партии "Тиса".

При этом нередко оппозиционный лидер связывает нынешнее "бедственное положение страны" с политикой действующего правительства. Считает, что нынешняя власть сформировалась по олигархическому типу и преследует исключительно корыстные интересы.

В марте 2025 года в Будапеште прошла антиправительственная акция протеста. Выступавший на митинге Петер Мадьяр заявил , что намерен положить конец правлению Виктора Орбана и сделать Венгрию "частью сильной Европы".

Чем его позиционирование отличается на выборах в Венгрии 2026 года

В настоящий момент Венгрия не может получить от Еврокомиссии (ЕК) причитающиеся ей дотации в размере более миллиарда евро. ЕК настаивает на том, чтобы правительство страны сперва провело правовые реформы. Петер Мадьяр уверяет , что сумеет разблокировать замороженные средства.

Действующие власти во главе с Виктором Орбаном убеждены, что требование реформ — надуманный предлог, а подлинная причина — недовольство ЕК независимой политикой Будапешта.

Лидер партии "Тиса" выступает "против войны". Однако в своих выступлениях не затрагивает напрямую тему Украины. В свою очередь, правящая "Фидес" обвиняет его в готовности беспрекословно следовать курсу Брюсселя. В том числе в вопросе оказания помощи Киеву.

Мадьяр подробно не касался темы отношений с Россией. Но при этом обвинил Виктора Орбана в том, что тот якобы задействовал сотрудников российских спецслужб в своей избирательной кампании. Правительство Венгрии и посольство России в Будапеште опровергли заявление о российском вмешательстве в венгерские выборы.

Петер Мадьяр особо подчеркивает, что Венгрия — "часть Европейского союза и НАТО". Хотя действующее правительство никогда не сомневалось в необходимости членства страны в указанных организациях.

Материал подготовлен на основе открытых официальных данных, публикаций международных агентств и информации профильных институтов.