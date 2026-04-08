На Мадагаскаре ввели чрезвычайное положение в энергетике - РИА Новости, 08.04.2026
13:06 08.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Мадагаскар объявил о чрезвычайной ситуации в области энергетической безопасности из-за нехватки топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, через 15 дней кризисные меры отменят либо продлят, сообщило в среду издание 2424.mg.
"Согласно заявлению, опубликованному во вторник вечером офисом президента переходного периода, чрезвычайное положение в энергетике вводится сроком на 15 дней. Наш источник сообщает, что при необходимости срок действия чрезвычайного положения может быть увеличен", - пишет издание.
Мадагаскарские власти отмечают, что нехватка топлива уже сказалась на функционировании госаппарата и экономики страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.
