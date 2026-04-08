Два лунохода "Луна-30" будут искать место для базы на Луне

15:55 08.04.2026
Роскосмос: два лунохода "Луна-30" будут искать место для будущей базы на Луне

Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС . Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два лунохода станции "Луна-30" будут искать на одном из полюсов Луны место для строительства будущей базы, сообщил в среду заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой.
"Выберем полюс. На полюс у нас следующий аппарат будет садиться и там уже за счёт средств мобильности будет исследовать не только точку посадки, подповерхностный слой, а на десятки километров эти два лунохода будут ездить, исследовать поверхность, подповерхностный слой, выбирать более конкретное место для формирования лунной базы", - сказал Кутовой на отраслевом форуме активной молодёжи "Роскосмоса" "Команда будущего" в рамках Недели космоса-2026.
Ранее сообщалось, что в 2029-2030 годах РФ планирует запустить две посадочные станции "Луна-27" (под индексами "а" и "б") - по одной на Северный и Южный полюса Луны.
Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин рассказал в январе 2026 года, что в 2036 году планируется запуск станции "Луна-30" с двумя средними луноходами.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
