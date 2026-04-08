Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 112 человек

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Ливану стали 112 человек, ранения получили 837 граждан, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
Израильская авиация нанесла удары по центральным районам столицы: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода. Под один из ударов в районе Мазраа попал корреспондент РИА Новости.