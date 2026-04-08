19:47 08.04.2026 (обновлено: 20:14 08.04.2026)
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 112 человек

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Ливану стали 112 человек, ранения получили 837 граждан, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Удары противника по столице и другим районам привели к 112 погибшим и 837 раненым, по обновленным, не окончательным данным", - написано в отчете.
Израильская авиация нанесла удары по центральным районам столицы: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода. Под один из ударов в районе Мазраа попал корреспондент РИА Новости.
При этом движение "Хезболлах" заявило, что намерено ответить на удары Израиля, которые привели к гибели мирных граждан.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Иран приостановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
Вчера, 17:37
 
