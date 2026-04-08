При израильских ударах в среду погибли 89 человек, сообщил Минздрав Ливана

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. При израильских ударах по Ливану погибли 112 человек, заявили в Минздраве республики.
Количество раненых тем временем достигло 837 человек. Ранее сообщалось о десятках погибших в ливанской столице Бейруте.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. Корпус счел это нарушением перемирия, пообещав дать решительный ответ. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
