При израильских ударах в среду погибли 89 человек, сообщил Минздрав Ливана

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. При израильских ударах по Ливану погибли 112 человек, заявили в Минздраве республики.

Количество раненых тем временем достигло 837 человек. Ранее сообщалось о десятках погибших в ливанской столице Бейруте.