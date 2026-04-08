16:47 08.04.2026 (обновлено: 17:08 08.04.2026)
Иран планирует операцию против Израиля из-за атак на Ливан, пишут СМИ

© РИА Новости — Дым на месте израильского удара в районе Мазраа в Бейруте
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран рассматривает возможность операции против Израиля в связи с атаками на Ливан, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"После нарушения временного перемирия армией Израиля в отношении Ливана и движения исламского сопротивления этой страны Иран изучает проведение операции по сдерживанию в отношении военных позиций Израиля", - сообщило агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге город - Тир. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двух недельном прекращении огня между Ираном и США.
 
