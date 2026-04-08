Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 08.04.2026
Ливан активизировал дипломатические каналы для прекращения огня с Израилем

Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Правительство Ливана активизировало дипломатические каналы с целью добиться прекращения огня с Израилем на фоне объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, заявил в среду премьер-министр Ливана Наваф Салам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"С момента начала этой навязанной нам войны нашей главной заботой было её прекращение. С объявлением соглашения между США и Ираном... мы работаем над активизацией наших политических и дипломатических контактов для прекращения огня в Ливане", - приводит слова Салама пресс-служба правительства.
Премьер также подчеркнул, что никто не ведет переговоры от имени Ливана кроме самого ливанского государства через его конституционные институты, защищающие суверенитет и интересы народа.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге город - Тир. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двух недельном прекращении огня между Ираном и США.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В миреЛиванИранИзраильДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала