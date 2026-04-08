Ливан активизировал дипломатические каналы для прекращения огня с Израилем

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Правительство Ливана активизировало дипломатические каналы с целью добиться прекращения огня с Израилем на фоне объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, заявил в среду премьер-министр Ливана Наваф Салам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"С момента начала этой навязанной нам войны нашей главной заботой было её прекращение. С объявлением соглашения между США и Ираном... мы работаем над активизацией наших политических и дипломатических контактов для прекращения огня в Ливане", - приводит слова Салама пресс-служба правительства.
Премьер также подчеркнул, что никто не ведет переговоры от имени Ливана кроме самого ливанского государства через его конституционные институты, защищающие суверенитет и интересы народа.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге город - Тир. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двух недельном прекращении огня между Ираном и США.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
ЕС призвал Израиль прекратить атаки на Ливан
Вчера, 13:20