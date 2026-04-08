Ливан активизировал дипломатические каналы для прекращения огня с Израилем

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Правительство Ливана активизировало дипломатические каналы с целью добиться прекращения огня с Израилем на фоне объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, заявил в среду премьер-министр Ливана Наваф Салам.

"С момента начала этой навязанной нам войны нашей главной заботой было её прекращение. С объявлением соглашения между США и Ираном... мы работаем над активизацией наших политических и дипломатических контактов для прекращения огня в Ливане", - приводит слова Салама пресс-служба правительства.