Израиль провел самую масштабную серию ударов по Ливану с начала эскалации
14:30 08.04.2026 (обновлено: 15:51 08.04.2026)
Израиль провел самую масштабную серию ударов по Ливану с начала эскалации

ЦАХАЛ нанесла крупнейшую серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан. 8 апреля 2026 года
Дым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан. 8 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан. 8 апреля 2026 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля объявила о проведении самой масштабной серии ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане с начала нынешней эскалации.
"ЦАХАЛ завершила крупнейший скоординированный удар, направленный более чем на сто командных центров и военных объектов "Хезболлы" <...> в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана", — говорится в заявлении для прессы.
Утверждается, что атака продолжалась десять минут и включала удары по центрам разведки и управления, огневой инфраструктуре, силам ВМС, а также объектам элитного подразделения "Радван" в составе организации.
Как сообщил сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник, в южном пригороде Бейрута ракета попала в супермаркет, есть погибшие и пострадавашие. Минздрав республики заявляет о сотнях убитых и раненых в разных районах.
С утра среды израильская авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший южный город — Тир. "Хезболла", со своей стороны, не объявляла ни о каких военных операциях против Тель-Авива после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Израильская армия также объявила о приостановке атак по исламской республике, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне и продолжает операцию против "Хезболлы".
Эскалация между Израилем и ливанским движением началась в ночь на 2 марта, когда оно возобновило ракетные атаки на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ ЦАХАЛ приступила к масштабным ударам по Ливану. Шестнадцатого марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.
