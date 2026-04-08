© REUTERS / Mohamed Azakir Дым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан. 8 апреля 2026 года

Израиль провел самую масштабную серию ударов по Ливану с начала эскалации

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля объявила о проведении самой масштабной серии ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане с начала нынешней эскалации.

"ЦАХАЛ завершила крупнейший скоординированный удар, направленный более чем на сто командных центров и военных объектов " Хезболлы " <...> в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана", — говорится в заявлении для прессы.

Утверждается, что атака продолжалась десять минут и включала удары по центрам разведки и управления, огневой инфраструктуре, силам ВМС, а также объектам элитного подразделения "Радван" в составе организации.

Как сообщил сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник, в южном пригороде Бейрута ракета попала в супермаркет, есть погибшие и пострадавашие. Минздрав республики заявляет о сотнях убитых и раненых в разных районах.

С утра среды израильская авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана , включая крупнейший южный город — Тир. "Хезболла", со своей стороны, не объявляла ни о каких военных операциях против Тель-Авива после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.

Израильская армия также объявила о приостановке атак по исламской республике, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне и продолжает операцию против "Хезболлы".