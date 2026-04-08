Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.
"Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента", — сказала она журналистам.
В начале месяца Трамп заявил в интервью Telegraph, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа организации помочь в операции против Ирана. Сегодня немецкая газета Handelsblatt написала, что альянс начал обсуждать возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе — после того, как минувшей ночью Вашингтон и Тегеран договорились прекратить огонь на две недели.
По данным журнала Spiegel, ранее в среду глава Белого дома обсудил будущее трансатлантических отношений с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, а речь шла о перемирии между Штатами и Ираном.
Как утверждается, власти Германии намерены любой ценой предотвратить раскол альянса, поскольку заинтересованы, в частности, в сохранении военной поддержки США в контексте украинского конфликта.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 1 апреля заявил, что американский президент сейчас пересматривает все, что связано с Североатлантическим альянсом, в том числе поддержку европейских усилий по Украине.