Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 08.04.2026 (обновлено: 21:46 08.04.2026)
Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Марк Рютте
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.
"Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента", — сказала она журналистам.
В начале месяца Трамп заявил в интервью Telegraph, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа организации помочь в операции против Ирана. Сегодня немецкая газета Handelsblatt написала, что альянс начал обсуждать возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе — после того, как минувшей ночью Вашингтон и Тегеран договорились прекратить огонь на две недели.
По данным журнала Spiegel, ранее в среду глава Белого дома обсудил будущее трансатлантических отношений с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, а речь шла о перемирии между Штатами и Ираном.
Как утверждается, власти Германии намерены любой ценой предотвратить раскол альянса, поскольку заинтересованы, в частности, в сохранении военной поддержки США в контексте украинского конфликта.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 1 апреля заявил, что американский президент сейчас пересматривает все, что связано с Североатлантическим альянсом, в том числе поддержку европейских усилий по Украине.
В миреСШАНАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаМарк РюттеДональд ТрампКаролин ЛевиттИранУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала