Врач рассказала, сколько пасхального кулича можно съедать в день

КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять не более 150 грамм куличей, чтобы не навредить здоровью.

"Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100-150 грамм куличей. Идеально было бы использовать "вчерашнюю выпечку", то есть дать ей постоять 1-2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером", - заявила врач РИА Новости.

По словам Царан, норма употребления куличей зависит от их состава. Сейчас многие добавляют в выпечку не только изюм и цукаты, но и орехи, кремовые начинки, шоколадные прослойки.