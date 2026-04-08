В КСИР заявили о готовности ответить на любую агрессию
13:50 08.04.2026 (обновлено: 14:16 08.04.2026)
В КСИР заявили о готовности ответить на любую агрессию

КСИР Ирана на фоне перемирия пообещал ответить на любую агрессию

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) на фоне объявленного Тегераном и Вашингтоном перемирия пообещал ответить на любую возможную агрессию.
"Сейчас самоотверженные стражи иранской нации выполнили приказы верховного главнокомандующего Моджтабы Хаменеи... Никакой веры обещаниям нет, ответим на еще более высоком уровне на любую агрессию", - говорится в заявлении КСИР.
В КСИР отметили, что Тегеран "держит руку на спусковом крючке".
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
