В парламенте Крыма рассказали, сколько участников ВОВ живут в регионе
16:57 08.04.2026
В парламенте Крыма рассказали, сколько участников ВОВ живут в регионе

Константинов: в Крыму живут 45 участников Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Илья Питалев | Ветераны Великой Отечественной войны военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Севастополе
Ветераны Великой Отечественной войны военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Крыму живут 45 участников боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, 25 жителей осажденного Севастополя, 68 жителей блокадного Ленинграда, 319 тружеников тыла, 347 узников фашистских лагерей и 55 874 ребенка войны, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"К сожалению, поколение Победы постепенно уходит, но остается память об их подвиге. Сегодня в Республике Крым живут 45 участников боевых действий, 25 жителей осажденного Севастополя, 68 жителей блокадного Ленинграда, 319 тружеников тыла, 347 узников фашистских лагерей и 55 874 ребенка войны", - сказал Константинов в интервью "Парламентской газете".
Он напомнил, что начиная с 2011 года депутаты крымского парламента построили, восстановили, отреставрировали или благоустроили 38 памятников Великой Отечественной войны.
По его словам, в 2025 году были обновлены пять объектов: памятный знак в честь воинов-односельчан в селе Некрасовка Советского района, памятный знак в честь погибших воинов-односельчан в селе Абрикосово Первомайского района, братское кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского дворцово-паркового комплекса, братская могила советских разведчиков-десантников в селе Муромском Белогорского района, мемориальный комплекс "Памятник крымским партизанам" в Алуште.
"В этом году в День Победы мы откроем два отреставрированных объекта - братскую могилу советских воинов в селе Грушевка под Судаком и памятный знак в селе Гвардейском Первомайского района. А 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, - братскую могилу советских воинов, павших при освобождении Крыма, в поселке Раздольное", - заключил он.
