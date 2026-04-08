В парламенте Крыма рассказали, сколько участников ВОВ живут в регионе

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Крыму живут 45 участников боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, 25 жителей осажденного Севастополя, 68 жителей блокадного Ленинграда, 319 тружеников тыла, 347 узников фашистских лагерей и 55 874 ребенка войны, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он напомнил, что начиная с 2011 года депутаты крымского парламента построили, восстановили, отреставрировали или благоустроили 38 памятников Великой Отечественной войны.