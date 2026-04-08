Суд арестовал агента украинских спецслужб, задержанного в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Задержанная в Крыму агент украинских спецслужбы арестована судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, которая координировала из района Крымского моста ракетный удар по железнодорожному парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.
"Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца", - заявили в ведомстве журналистам.