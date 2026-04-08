17:17 08.04.2026
Более двух тонн донорской крови собрали в Подмосковье в ходе выездных акций

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 2,1 тонны донорской крови и ее компонентов заготовили в ходе 70 выездных акций в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе все желающие, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний, могут сдать кровь и ее компоненты. Стать донором можно в учреждениях службы крови, а также во время выездных акций, которые регулярно проводятся Московским областным центром крови.
"Для удобства доноров в регионе проводятся выездные акции. Всего с начала года мобильные комплексы Московского областного центра крови совершили 70 выездов, в ходе которых заготовили более 2,1 тонны крови и ее компонентов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 в Москве на улице Металлургов, 37А.
 
