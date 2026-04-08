Вице-губернатор Кубани посетил выставку UMIDS-2026 в Краснодаре

КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель посетил международную выставку деревообрабатывающей промышленности UMIDS-2026 в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе администраций Краснодарского края.
Выставка проходит в выставочном комплексе "Экспоград Юг" в Краснодаре. Руппель приветствовал участников выставки от имени губернатора Вениамина Кондратьева.
"Сегодня, несмотря на все вызовы, отрасль демонстрирует уверенный рост: по итогам 2025 года объемы отгрузки мебели в крае увеличились на более чем 20 процентов. Это хороший маркер развития региона в целом – Краснодарский край активно застраивается, это касается и жилищного строительства, и социальных объектов, и гостиничного сектора, и ресторанного бизнеса. Уже сейчас есть крупные отели, которые полностью построены и оборудованы силами наших местных производителей, – сказал на открытии выставки Руппель.
Экспозиция заняла 30 тысяч квадратных метров и включает четыре павильона, рассказали в пресс-службе. В выставке принимают участие порядка 350 компаний, включая более 50 предприятий Краснодарского края. Среди участников также представители Турции, Узбекистана, Ирана и Республики Беларусь.
Кроме того, в рамках выставки заявлена обширная деловая программа. Эксперты проведут аналитику мебельного рынка, назовут лидеров продаж, обсудят новинки и тренды, расскажут о финансовых инструментах господдержки.