Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Кубани посетил выставку UMIDS-2026 в Краснодаре
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:24 08.04.2026
Вице-губернатор Кубани посетил выставку UMIDS-2026 в Краснодаре

Вице-губернатор Краснодарского края Руппель посетил выставку мебели UMIDS-2026

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель посетил международную выставку деревообрабатывающей промышленности UMIDS-2026 в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе администраций Краснодарского края.
Выставка проходит в выставочном комплексе "Экспоград Юг" в Краснодаре. Руппель приветствовал участников выставки от имени губернатора Вениамина Кондратьева.
"Сегодня, несмотря на все вызовы, отрасль демонстрирует уверенный рост: по итогам 2025 года объемы отгрузки мебели в крае увеличились на более чем 20 процентов. Это хороший маркер развития региона в целом – Краснодарский край активно застраивается, это касается и жилищного строительства, и социальных объектов, и гостиничного сектора, и ресторанного бизнеса. Уже сейчас есть крупные отели, которые полностью построены и оборудованы силами наших местных производителей, – сказал на открытии выставки Руппель.
Экспозиция заняла 30 тысяч квадратных метров и включает четыре павильона, рассказали в пресс-службе. В выставке принимают участие порядка 350 компаний, включая более 50 предприятий Краснодарского края. Среди участников также представители Турции, Узбекистана, Ирана и Республики Беларусь.
Кроме того, в рамках выставки заявлена обширная деловая программа. Эксперты проведут аналитику мебельного рынка, назовут лидеров продаж, обсудят новинки и тренды, расскажут о финансовых инструментах господдержки.
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарМебель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала