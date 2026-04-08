Рейтинг@Mail.ru
Костин не видит проблемы вытеснения ИИ работников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 08.04.2026 (обновлено: 16:37 08.04.2026)
Глава ВТБ Андрей Костин
© Фото : ВТБ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит проблемы вытеснения искусственным интеллектом (ИИ) работников – машины не "съедят" людей, сказал он, выступая на форуме Data Fusion.
"Я пока не увидел проблемы, что сегодня ИИ начнет со страшной силой вытеснять работников из даже высококвалифицированной сферы", – сказал Костин.
"Каждый интеллект потребует, наверное, еще пять сотрудников, которые бы с ним работали и обсуживали его", - добавил банкир.
При этом на каждом этапе технологического скачка всегда возникают "разного рода вопросы", указал Костин, вспомнив луддитов в Англии – в первой четверти XIX века это движение рабочих на протестах выступало против внедрения машин в ходе промышленной революции в стране.
"Я пока проблемы какой-то острой, что машины "съели" людей, не вижу. Я думаю, что этот процесс будет как-то идти, и общество будет перестраиваться под это, находить какие-то другие сферы применения, где можно значительно использовать человека, чтобы он творил и создавал какие-то другие стоимости, а не на производстве или даже в банках", – сказал банкир.
Наверное, когда-то люди придут к тому обществу, в котором, как и предвидели социалисты-утописты, будут заниматься "больше творчеством, больше посвящать времени отдыху, собственному развитию", заключил Костин.
АнглияАндрей Костин (банкир)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала