Костин не видит проблемы вытеснения ИИ работников

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит проблемы вытеснения искусственным интеллектом (ИИ) работников – машины не "съедят" людей, сказал он, выступая на форуме Data Fusion.
"Я пока не увидел проблемы, что сегодня ИИ начнет со страшной силой вытеснять работников из даже высококвалифицированной сферы", – сказал Костин.
"Каждый интеллект потребует, наверное, еще пять сотрудников, которые бы с ним работали и обсуживали его", - добавил банкир.
При этом на каждом этапе технологического скачка всегда возникают "разного рода вопросы", указал Костин, вспомнив луддитов в Англии – в первой четверти XIX века это движение рабочих на протестах выступало против внедрения машин в ходе промышленной революции в стране.
"Я пока проблемы какой-то острой, что машины "съели" людей, не вижу. Я думаю, что этот процесс будет как-то идти, и общество будет перестраиваться под это, находить какие-то другие сферы применения, где можно значительно использовать человека, чтобы он творил и создавал какие-то другие стоимости, а не на производстве или даже в банках", – сказал банкир.
Наверное, когда-то люди придут к тому обществу, в котором, как и предвидели социалисты-утописты, будут заниматься "больше творчеством, больше посвящать времени отдыху, собственному развитию", заключил Костин.