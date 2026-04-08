Первый пуск ракеты "Старт-1М" с Восточного перенесли

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый пуск конверсионной ракеты "Старт-1М" с космодрома Восточный перенесён на следующий год, сообщил в среду начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов.
"Первый пуск запланирован уже в следующем году", - сказал Давыдов на отраслевом форуме активной молодёжи "Роскосмоса" "Команда будущего" в рамках Недели космоса-2026.
Ранее сообщалось, что первый пуск состоится в 2026 году.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
