12:08 08.04.2026

Концерт в честь Александра Зацепина пройдет в ГКД

МОСКВА, 8 апр — пресс-служба Государственного кремлевского дворца. По многочисленным просьбам зрителей маэстро Александр Зацепин вновь собирает друзей, поклонников и ценителей великой музыки на главной сцене страны.
Имя Александр Сергеевич Зацепин давно стало частью культурного кода нескольких поколений. Композитор, чья музыка пережила эпохи, создал мир мелодий, без которых невозможно представить историю отечественного кино и эстрады. Его произведения — это больше, чем музыка. Это эмоции, воспоминания и атмосфера времени, в котором выросли миллионы людей.
Музыка Зацепина опередила свое время. Его мелодии сопровождают нас в самые разные моменты жизни: под них мы смеемся и грустим, влюбляемся и мечтаем, вспоминаем прошлое и верим в будущее. Стоит лишь произнести его имя — и в памяти сразу звучат знакомые, любимые с детства мотивы.
Особую ценность вечеру придает участие самого Маэстро — Александр Сергеевич Зацепин выйдет на сцену, чтобы разделить этот музыкальный праздник со зрителями.
18 апреля гостей ждет масштабное музыкальное признание в любви великому композитору. На сцене Кремлевского дворца прозвучат киношлягеры золотой эпохи отечественного экрана — песни, которые давно стали классикой и продолжают жить в сердцах слушателей.
В концерте примут участие: Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Нонна Гришаева, МакSим, Ярослав Сумишевский, Ирина Дубцова, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Сергей Волчков, Елена Север, Алексей Татаринцев, Ксения Дежнева, Артем Каминский, Елена Максимова, Виктор Рыбин и группа "Дюна", группа "ПЯТЕRО", театр-студия "Непоседы", Большой концертный оркестр "Россия" (дирижер - Дмитрий Дмитриенко) и многие другие!
Этот вечер станет не просто концертом, а настоящим праздником музыки, памяти и благодарности человеку, чье творчество объединяет поколения.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
