КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. КНДР снова запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные.
"КНДР дополнительно запустила в сторону Японского (Восточного) моря неопознанную баллистическую ракету", - заявили в объединённом командовании начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду утром уже запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил, что это были баллистические ракеты малой дальности, и они пролетели около 240 километров.
Также источники среди военных Южной Кореи сообщали южнокорейским СМИ, что во вторник произошел запуск КНДР неопознанного снаряда, который пропал с радаров вскоре после пуска, и, предположительно, был неудачным.