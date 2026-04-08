Рейтинг@Mail.ru
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 08.04.2026 (обновлено: 08:54 08.04.2026)
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. КНДР снова запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные.
"КНДР дополнительно запустила в сторону Японского (Восточного) моря неопознанную баллистическую ракету", - заявили в объединённом командовании начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду утром уже запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил, что это были баллистические ракеты малой дальности, и они пролетели около 240 километров.
Также источники среди военных Южной Кореи сообщали южнокорейским СМИ, что во вторник произошел запуск КНДР неопознанного снаряда, который пропал с радаров вскоре после пуска, и, предположительно, был неудачным.
06:20
 
Японское мореКНДРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала