СМИ: КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря
04:24 08.04.2026 (обновлено: 07:06 08.04.2026)
СМИ: КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

СЕУЛ, 8 апр — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
"КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря", — говорится в сообщении.
По оценке южнокорейских военных, ракеты пролетели около 240 километров.
Ранее в ОКНШ заявили, что КНДР второй день подряд осуществляет запуск неопознанных снарядов, подробности не приводились. Сообщалось о двух снарядах. По данным агентства Ренхап, КНДР выпускала снаряды во вторник и в среду, время не уточнялось.
По данным Ренхап, это уже четвертый подтвержденный запуск баллистических ракет КНДР в этом году.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
КНДР второй день запускает неопознанные снаряды, заявили в Южной Корее
04:17
 
