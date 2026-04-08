КНДР второй день запускает неопознанные снаряды, заявили в Южной Корее

СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. КНДР второй день подряд осуществляет запуск неопознанных снарядов, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
Военные заявили, что зафиксировали очередной запуск, не приводя дополнительных подробностей.
"КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря", - заявили в ОКНШ.
Как пишет агентство Ренхап, предполагается, что снаряд, запущенный во вторник утром, вскоре после старта исчез с радаров, что может свидетельствовать о неудачном запуске.
