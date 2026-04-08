Врач перечислила симптомы клещевой инфекции

Врач Титаренко: клещевая инфекция похожа на грипп без насморка и кашля

Клещ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Грипподобное состояние, но без насморка, кашля и боли в горле может быть признаком клещевого боррелиоза, рассказала врач-терапевт Ольга Титаренко.
"Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма - это великий имитатор, который на ранних стадиях мастерски маскируется под сезонное недомогание, лишая пациента драгоценного времени", - сообщила врач Титаренко интернет-изданию "Газета.ru".
Эксперт уточнила, что сходство болезни Лайма с обычной простудой на ранней стадии объясняется классической реакцией иммунитета. Когда бактерии проникают в кровоток, начинается интоксикация, которая проявляется стандартным гриппоподобным синдромом.
"Ситуация осложняется сезонным совпадением: пик активности клещей приходится на весну и осень - время, когда люди традиционно ожидают простуд и не связывают вялость с прогулкой в парке неделю назад", - пояснила Титаренко.
При этом она подчеркнула, что, несмотря на маскировку, у боррелиоза есть специфические черты, которые позволяют отличить его от вирусной инфекции: отсутствие насморка, заложенность носа, боли в горле или кашля, а также боль в суставах. Последняя при болезни Лайма часто "кочует": сегодня может болеть колено, а завтра - локоть.
Главным же признаком боррелиоза Титаренко назвала мигрирующую эритему. Красное пятно на коже, которое постепенно растет, достигая пяти сантиметров и более в диаметре, является главным маркером болезни.
"Важно помнить: эритема появляется только в 60–80% случаев. Если пятно возникло в незаметном месте, например, на спине, под коленом или в волосах человек может его просто не увидеть и ориентироваться только на общее самочувствие", - предупредила терапевт.
Врач подчеркнула, что симптомы редко проявляются сразу после укуса клеща, обычно инкубационный период длится от 7 до 14 дней, но в некоторых случаях первые признаки могут возникнуть как через два дня, так и через месяц после контакта с клещом. При обнаружении на себе присосавшегося клеща, главная задача - удалить его немедленно.
"Важно извлечь его скорее, а не ехать в травмпункт за десять километров от дома. Все то время, пока вы в пути, слюна клеща будет обогащать вашу кровь боррелиями, извлечь его можно и нужно самостоятельно", - добавила Титаренко.
Терапевт также порекомендовала при появлении первых симптомов немедленно обращаться к инфекционисту или терапевту. Своевременное лечение антибиотиками на ранней стадии позволяет полностью победить боррелиоз и избежать инвалидности.
