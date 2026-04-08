В МИД КНР положительно оценили прекращение огня между США и Ираном

ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Пекин приветствует соглашение Ирана и США о двухнедельном прекращении огня, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. Как заявил Трамп агентству Франс Пресс, КНР поспособствовала достижению Тегераном с Вашингтоном двухнедельного соглашения о прекращении огня.