В Киевской области весь руководящий состав ТЦК уволили после скандала

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Весь руководящий состав и сотрудники Бучанского районного военкомата в Киевской области уволены и отправлены на фронт после коррупционного скандала, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК (районный территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале со ссылкой на замначальника Бучанского военкомата Андрея Евтушенко.
СБУ 16 августа 2024 года сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов. Позднее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов, подозреваемых в том числе в организации схемы по уклонению от мобилизации.
