Эксперт назвал сроки строительства новой системы теплоснабжения в Киеве

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Порядка 20-30 лет потребуется для строительства новой системы теплоснабжения в Киеве, на данный момент для этого нет ни средств, ни специалистов, заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, развитие сети для такого мегаполиса или в масштабах всего государства требует колоссальных финансовых вливаний, специфического оборудования и армии узкопрофильных специалистов, которых сейчас просто нет.