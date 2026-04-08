Эксперт назвал сроки строительства новой системы теплоснабжения в Киеве

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Порядка 20-30 лет потребуется для строительства новой системы теплоснабжения в Киеве, на данный момент для этого нет ни средств, ни специалистов, заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Двадцать-тридцать лет понадобится, чтобы построить новую систему теплоснабжения в Киеве", - приводит слова Корольчука издание "Новости.Live".
По его словам, развитие сети для такого мегаполиса или в масштабах всего государства требует колоссальных финансовых вливаний, специфического оборудования и армии узкопрофильных специалистов, которых сейчас просто нет.
Ранее экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
