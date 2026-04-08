Захарова объяснила, зачем киевский режим использует тему о похищенных детях

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Киевский режим использует тему якобы похищенных украинских детей исключительно для антироссийской пропаганды, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Детская тема нужна киевскому режиму исключительно для антироссийской пропаганды на международных площадках", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Владимир Зеленский регулярно благодарит западных спонсоров за поставки вооружений, но не благодарит посредников, способствующих воссоединению детей с семьями. Как подчеркивает официальный представитель МИД РФ, если Зеленский озвучит благодарность по этому вопросу, то после этого он должен будет признать факт ведущейся работы по воссоединению и не сможет более утверждать о специально похищенных украинских детях.
"Он не может сделать ничего, что хоть как-то могло бы не то, чтобы разрушить, а помешать ему дальше пропагандировать созданный им же ложный миф", - добавила она.
По итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.