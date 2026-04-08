Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила, зачем киевский режим использует тему о похищенных детях - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 08.04.2026
Захарова объяснила, зачем киевский режим использует тему о похищенных детях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Киевский режим использует тему якобы похищенных украинских детей исключительно для антироссийской пропаганды, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Детская тема нужна киевскому режиму исключительно для антироссийской пропаганды на международных площадках", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Владимир Зеленский регулярно благодарит западных спонсоров за поставки вооружений, но не благодарит посредников, способствующих воссоединению детей с семьями. Как подчеркивает официальный представитель МИД РФ, если Зеленский озвучит благодарность по этому вопросу, то после этого он должен будет признать факт ведущейся работы по воссоединению и не сможет более утверждать о специально похищенных украинских детях.
"Он не может сделать ничего, что хоть как-то могло бы не то, чтобы разрушить, а помешать ему дальше пропагандировать созданный им же ложный миф", - добавила она.
По итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Вчера, 14:26
 
РоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала