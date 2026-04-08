Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" предупредила об ударах в случае несоблюдения Израилем перемирия
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 08.04.2026
"Хезболла" предупредила об ударах в случае несоблюдения Израилем перемирия

Ливанский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израиль подвергнется ответным ударам со стороны союзников Ирана в регионе, если не будет соблюдать договоренности о прекращении огня, заявил депутат от ливанского движения "Хезболлах" Ибрагим Мусави в комментарии ливанскому телеканалу Al-Jadeed.
«
"Если враждебный Израиль не будет соблюдать прекращение огня, то никто его соблюдать не будет и последует ответ от стран региона (союзных Ирану - ред.) и Ирана", - сказал Мусави, чьи слова приводит телеканал.
Депутат от шиитской партии также напомнил, что движение "Хезболлах" на данный момент не давало никаких официальных заявлений в связи с прекращением огня. Мусави добавил, что соглашение, объявленное в ночь на среду, включает прекращение огня и в Ливане и Иран, по его словам, на этом настоял.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреИранИзраильЛиванДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала