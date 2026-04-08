"Хезболла" предупредила об ударах в случае несоблюдения Израилем перемирия

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израиль подвергнется ответным ударам со стороны союзников Ирана в регионе, если не будет соблюдать договоренности о прекращении огня, заявил депутат от ливанского движения "Хезболлах" Ибрагим Мусави в комментарии ливанскому телеканалу Al-Jadeed.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.