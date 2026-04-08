СМИ: в Катаре после перехвата ракет ранены четыре человека

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Катара сообщило, что четыре человека, включая ребенка, пострадали при падении обломков снарядов на дом после перехвата ракет Ирана, передает агентство Рейтер.
"Министерство внутренних дел Катара сообщило во вторник, что четыре человека, включая ребенка, пострадали после того, как обломки упали в области Мурайх (район города Аль-Райян - ред.) после перехвата иранских ракет", - говорится в публикации агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.