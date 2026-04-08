Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 08.04.2026
Белорусский телеканал СТВ сообщил об удалении его нового YouTube-канала

Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что его новый YouTube-канал снова удален платформой якобы из-за санкций.
В пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта тогда заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.
"Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций. Очередной яркий пример "западной" демократии со "свободой слова". При этом ЗАО "Столичное телевидение" (телекомпания, которой принадлежит телеканал СТВ – ред.) и руководство компании не находятся под санкциями", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Подчеркивается, что после удаления 3 апреля YouTube-канала CTVBY из-за санкций, новый канал начал набирать просмотры и аудиторию.
Телеканал также призвал свою аудитории не вестись на фейковые каналы. "Если вам попадется канал с такими же названиями, это клоны. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам", - подчеркивается в сообщении.
Министерство информации Белоруссии заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Белорусский союз журналистов призвал парламент и министерство информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов. В союзе подчеркнули, что будут "настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против информационных врагов".
МИД Белоруссии заявил, что блокировка администрацией YouTube аккаунтов ряда СМИ республики является грубейшим нарушением принципов ООН и ОБСЕ в области свободы СМИ. Белоруссия оставляет за собой право отреагировать всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права на блокировку, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.
В миреБелоруссияYouTubeООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала