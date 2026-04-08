Белорусский телеканал СТВ сообщил об удалении его нового YouTube-канала

МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что его новый YouTube-канал снова удален платформой якобы из-за санкций.

В пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта тогда заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.

"Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций. Очередной яркий пример "западной" демократии со "свободой слова". При этом ЗАО "Столичное телевидение" (телекомпания, которой принадлежит телеканал СТВ – ред.) и руководство компании не находятся под санкциями", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Подчеркивается, что после удаления 3 апреля YouTube-канала CTVBY из-за санкций, новый канал начал набирать просмотры и аудиторию.

Телеканал также призвал свою аудитории не вестись на фейковые каналы. "Если вам попадется канал с такими же названиями, это клоны. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам", - подчеркивается в сообщении.

Министерство информации Белоруссии заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Белорусский союз журналистов призвал парламент и министерство информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов. В союзе подчеркнули, что будут "настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против информационных врагов".