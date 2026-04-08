На Камчатке задержали мужчину за фиктивную регистрацию 38 иностранцев
08:31 08.04.2026
На Камчатке задержали мужчину за фиктивную регистрацию 38 иностранцев

В Петропавловске задержали мужчину, прописавшего 38 иностранцев в своей квартире

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Полицейские в Петропавловске-Камчатском задержали 39-летнего мужчину, который, по версии следствия, прописал в своей квартире 38 иностранцев, хотя те там никогда не жили, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Мужчина, предоставляя в органы миграционного учёта документы с недостоверными сведениями, осуществил фиктивную постановку на учёт по месту пребывания 38 иностранных граждан в своей квартире на улице Звёздной. Фактически они по этому адресу не проживали", — проинформировала полиция в пресс-релизе.
Горожанин уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление в 2025 году. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина"). Следственные действия продолжаются.
В ведомстве напомнили, что фиктивная регистрация подрывает основы миграционного учёта и грозит лишением свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев
13 февраля, 17:23
 
