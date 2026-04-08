Кадыров сообщил о благодарности Путина за контроль над ЧС в регионе - РИА Новости, 08.04.2026
23:58 08.04.2026
Кадыров сообщил о благодарности Путина за контроль над ЧС в регионе

Кадыров сообщил о благодарности Путина за личный контроль над ЧС в регионе

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помощник президента РФ Абубакар Эдельгериев передал ему слова благодарности президента страны Владимира Путина за вовлеченность и личный контроль над ситуацией в период непогоды в республике.
"Провёл рабочую встречу с помощником президента Российской Федерации Абубакаром Эдельгериевым. Обсудили меры по ликвидации последствий обильных осадков и текущую обстановку в регионе… Он также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлечённости и личный контроль над ситуацией", — сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что оценка Путина имеет "особое значение и подтверждает правильность проводимой работы".
Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике было подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
