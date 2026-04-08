Кадыров сообщил о благодарности Путина за контроль над ЧС в регионе

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помощник президента РФ Абубакар Эдельгериев передал ему слова благодарности президента страны Владимира Путина за вовлеченность и личный контроль над ситуацией в период непогоды в республике.

"Провёл рабочую встречу с помощником президента Российской Федерации Абубакаром Эдельгериевым. Обсудили меры по ликвидации последствий обильных осадков и текущую обстановку в регионе… Он также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлечённости и личный контроль над ситуацией", — сообщил Кадыров в Telegram-канале

Он отметил, что оценка Путина имеет "особое значение и подтверждает правильность проводимой работы".