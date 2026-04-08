Погибшие при обвале в штольне в Приамурье хотели снять кабель

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости. Выживший после обвала в штольне в Приамурье рассказал, что погибшие хотели снять в этой заброшенной шахте металлический кабель, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Это шахта, там раньше добывали золото. Не эксплуатируется уже очень давно, более 10 лет. Трое мужчин, простые граждане несанкционированно туда проникли. Из объяснения выжившего следует, что хотели снять металлический кабель", - сообщил агентству собеседник.