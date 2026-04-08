Погибшие при обвале в штольне в Приамурье хотели снять кабель

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости. Выживший после обвала в штольне в Приамурье рассказал, что погибшие хотели снять в этой заброшенной шахте металлический кабель, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Это шахта, там раньше добывали золото. Не эксплуатируется уже очень давно, более 10 лет. Трое мужчин, простые граждане несанкционированно туда проникли. Из объяснения выжившего следует, что хотели снять металлический кабель", - сообщил агентству собеседник.
Ранее в среду МЧС региона сообщило об обрушении породы в неэксплуатируемой штольне, расположенную в районе поселка городского типа Токур Селемджинского района. СУСК региона предварительно установил, что трое мужчин самовольно спустились в штольню. При обрушении пород один из них смог выбраться самостоятельно, а двое остались под завалами с различными травмами. При проведении поисковых работ сотрудниками ВГСЧ МЧС России Хабаровского края обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших. Следствие проводит проверку.