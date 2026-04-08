В Израиле готовятся увеличить число авиарейсов

© AP Photo / Carolyn Kaster Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Израильские авиационные власти на фоне объявленного прекращения огня с Ираном готовятся к расширению работы аэропорта "Бен-Гурион", а местные авиакомпании планируют увеличивать количество рейсов, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани Лиза Двир.

"Изменения в работе аэропорта, как ожидается, вступят уже вечером в зависимости от того, какие послабления будут одобрены службой гражданской обороны. Мы ожидаем новых распоряжений службы командования тылом. Израильские авиакомпании уже объявили о планах увеличить количество рейсов", - сообщила представитель воздушной гавани.

Двир отметила, что речь идет не только о специальных рейсах, но и о регулярных рейсах израильских авиакомпаний.

По данным гостелерадиокомпании Kan, на первом этапе может быть увеличено количество пассажиров на вылетающих рейсах до 150 человек на борту.