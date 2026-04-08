Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 08.04.2026 (обновлено: 14:21 08.04.2026)
В Израиле готовятся увеличить число авиарейсов на фоне перемирия

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Израильские авиационные власти на фоне объявленного прекращения огня с Ираном готовятся к расширению работы аэропорта "Бен-Гурион", а местные авиакомпании планируют увеличивать количество рейсов, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани Лиза Двир.
"Изменения в работе аэропорта, как ожидается, вступят уже вечером в зависимости от того, какие послабления будут одобрены службой гражданской обороны. Мы ожидаем новых распоряжений службы командования тылом. Израильские авиакомпании уже объявили о планах увеличить количество рейсов", - сообщила представитель воздушной гавани.
Двир отметила, что речь идет не только о специальных рейсах, но и о регулярных рейсах израильских авиакомпаний.
По данным гостелерадиокомпании Kan, на первом этапе может быть увеличено количество пассажиров на вылетающих рейсах до 150 человек на борту.
В настоящее время взлеты и посадки в аэропорту "Бен-Гурион" осуществляет лишь военная авиация и израильские авиакомпании с ограничением по числу рейсов в час и количеству пассажиров на борту.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала