В Израиле готовятся увеличить число авиарейсов

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Израильские авиационные власти на фоне объявленного прекращения огня с Ираном готовятся к расширению работы аэропорта "Бен-Гурион", а местные авиакомпании планируют увеличивать количество рейсов, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани Лиза Двир.
"Изменения в работе аэропорта, как ожидается, вступят уже вечером в зависимости от того, какие послабления будут одобрены службой гражданской обороны. Мы ожидаем новых распоряжений службы командования тылом. Израильские авиакомпании уже объявили о планах увеличить количество рейсов", - сообщила представитель воздушной гавани.
Двир отметила, что речь идет не только о специальных рейсах, но и о регулярных рейсах израильских авиакомпаний.
По данным гостелерадиокомпании Kan, на первом этапе может быть увеличено количество пассажиров на вылетающих рейсах до 150 человек на борту.
В настоящее время взлеты и посадки в аэропорту "Бен-Гурион" осуществляет лишь военная авиация и израильские авиакомпании с ограничением по числу рейсов в час и количеству пассажиров на борту.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.