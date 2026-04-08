ЕС призвал Израиль прекратить атаки на Ливан - РИА Новости, 08.04.2026
13:20 08.04.2026 (обновлено: 13:40 08.04.2026)
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз призывает Израиль прекратить любые атаки на Ливан в рамках режима прекращения огня, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Наша позиция с самого начала была ясной и не изменится. Мы призываем Израиль прекратить свою операцию в Ливане, уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также подчеркиваем, что полностью поддерживаем ЮНИФИЛ в выполнении его мандата и что любые атаки против ЮНИФИЛ неприемлемы", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе на Ливан.
