ЕС призвал Израиль прекратить атаки на Ливан

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз призывает Израиль прекратить любые атаки на Ливан в рамках режима прекращения огня, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Наша позиция с самого начала была ясной и не изменится. Мы призываем Израиль прекратить свою операцию в Ливане, уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также подчеркиваем, что полностью поддерживаем ЮНИФИЛ в выполнении его мандата и что любые атаки против ЮНИФИЛ неприемлемы", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе на Ливан.