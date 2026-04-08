Рейтинг@Mail.ru
"Такого еще не было". В Израиле резко отреагировали на перемирие с Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 08.04.2026
© AP Photo / Flash90 / David Cohen — Следы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал перемирие Израиля и Ирана небывалой ранее катастрофой.
«

"За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности. Военные выполнили все поставленные задачи, общественность продемонстрировала удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политическое поражение, провалился стратегически и не достиг ни одной из целей, которые он сам поставил", — написал он в социальной сети X.

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану.
В ночь на среду глава Белого дома заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала