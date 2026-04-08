Израиль нанес удары по поселениям на юге и востоке Ливана

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильские ВВС и артиллерия нанесли удары по поселениям на юге и востоке Ливана, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Израиль поддержал решение Трампа, но сообщил, что прекращение огня на Ливан не распространяется.
"Вражеские самолеты нанесли удары по долине Боргуз на юге страны", - передает телеканал.
Также по данным телеканала, ударам израильской авиации подверглись поселения Сохмр и Йохмор на востоке Ливана. А в результате удара беспилотника по машине в поселении Рас-аль-Эйн погибли два человека.
Тем временем военно-полевой источник РИА Новости сообщил, что населенный пункт Маждаль-Селем, расположенный примерно в 10 километрах от границы с Израилем, подвергся артиллерийским ударам.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.