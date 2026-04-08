"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном, пишет израильский портал Ynet.
"При этом наступление на юге Ливана находится лишь на первой фазе, а в остальной части Ливана "Хезболла" все еще действует и запускает ракеты по Израилю", — пожаловался автор.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс не означает завершение войны со Штатами.