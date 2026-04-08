Израиль поддерживает решение Трампа о приостановке ударов по Ирану

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану, заявил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе", - говорится в заявлении ведомства, его текст приводит израильская газета Times of Israel.
Согласно заявлению, Израиль также поддерживает меры США, направленные на прекращение "ядерной, ракетной и террористической" угрозы для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран, которая якобы исходит от Ирана.
"Соединенные Штаты заявили Израилю, что они привержены достижению этих целей, которые являются общими для США, Израиля и союзников Израиля в регионе, в ходе предстоящих переговоров", - сообщает офис Нетаньяху.
Кроме того, согласно заявлению, двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ранее утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.