Израиль поддерживает решение Трампа о приостановке ударов по Ирану - РИА Новости, 08.04.2026
06:09 08.04.2026 (обновлено: 06:28 08.04.2026)
Израиль поддерживает решение Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану

08.04.2026
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану, заявил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
"Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе", - говорится в заявлении ведомства, его текст приводит израильская газета Times of Israel.
Согласно заявлению, Израиль также поддерживает меры США, направленные на прекращение "ядерной, ракетной и террористической" угрозы для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран, которая якобы исходит от Ирана.
"Соединенные Штаты заявили Израилю, что они привержены достижению этих целей, которые являются общими для США, Израиля и союзников Израиля в регионе, в ходе предстоящих переговоров", - сообщает офис Нетаньяху.
Кроме того, согласно заявлению, двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ранее утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.
