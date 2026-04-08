СМИ: Израиль продолжает атаковать Иран

04:11 08.04.2026 (обновлено: 09:09 08.04.2026)
© The Israeli Air Force's Official Twitter Account — Истребитель ВВС Израиля в небе
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявление режима прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.
"Несмотря на объявление о прекращении огня, ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, на данный момент нет и свидетельств того, что Израиль прекратил военные операции против ливанского движения "Хезболлах".
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в то же время поддержал решение Трампа объявить о перемирии при условии, что "Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров. По данным израильского портала Ynet, соглашение предусматривает и прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлах".
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
