Израиль отражает новую ракетную атаку, в Тель-Авиве слышны взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Израиль и ОАЭ отражают новую ракетную атаку, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии.

В районе Тель-Авива сработала воздушная тревога, были слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Спустя полчаса в городе прогремели новые взрывы.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны. Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

Атаку ракет и беспилотников отражают и силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов, заявило минобороны страны. Как передает корреспондент РИА Новости, предупреждение о воздушной атаке также сработало на мобильных телефонах жителей Катара, сирены воздушной тревоги сработали и в Саудовской Аравии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.