Израиль отражает новую ракетную атаку, в Тель-Авиве слышны взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Израиль и ОАЭ отражают новую ракетную атаку, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии.
В районе Тель-Авива сработала воздушная тревога, были слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Спустя полчаса в городе прогремели новые взрывы.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны. Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Атаку ракет и беспилотников отражают и силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов, заявило минобороны страны. Как передает корреспондент РИА Новости, предупреждение о воздушной атаке также сработало на мобильных телефонах жителей Катара, сирены воздушной тревоги сработали и в Саудовской Аравии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.