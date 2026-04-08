Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 08.04.2026
Вэнс заявил, что настроен оптимистично по переговорам с Ираном

© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил оптимизм по поводу переговоров с Ираном и надежду на разумное поведение Тегерана в ходе предстоящих дискуссий.
"Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, всё обернется плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие", - сказал Вэнс журналистам перед вылетом из Венгрии.
Он подчеркнул, что на переговорах США потребуют от Ирана не осуществлять обогащение урана с целью создания ядерного оружия.
"Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам всё необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа", - добавил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила ранее в среду, что Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах. В нее также войдут специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампКаролин ЛевиттСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала