Вэнс заявил, что настроен оптимистично по переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил оптимизм по поводу переговоров с Ираном и надежду на разумное поведение Тегерана в ходе предстоящих дискуссий.

"Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам всё необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа", - добавил Вэнс.