Вэнс заявил, что настроен оптимистично по переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил оптимизм по поводу переговоров с Ираном и надежду на разумное поведение Тегерана в ходе предстоящих дискуссий.
"Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, всё обернется плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие", - сказал Вэнс журналистам перед вылетом из Венгрии.
"Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам всё необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа", - добавил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила ранее в среду, что Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах. В нее также войдут специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.