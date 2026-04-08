Кадыров опроверг слухи о возможной помощи чеченских подразделений Ирану

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о возможной помощи чеченских подразделений Ирану.
По словам главы региона, в сети распространяется информация о якобы готовности чеченских подразделений выдвинуться в Иран "для отражения наземной атаки американцев".
"Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что страдает мирное население третьих стран. По словам Кадырова, он находится в "братских отношениях" с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.