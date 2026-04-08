Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опроверг слухи о возможной помощи чеченских подразделений Ирану
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 08.04.2026
Кадыров опроверг информацию о возможной помощи чеченских подразделений Ирану

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о возможной помощи чеченских подразделений Ирану.
По словам главы региона, в сети распространяется информация о якобы готовности чеченских подразделений выдвинуться в Иран "для отражения наземной атаки американцев".
"Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что страдает мирное население третьих стран. По словам Кадырова, он находится в "братских отношениях" с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Глава МИД Ирана заявил, что Саудовской Аравии нужно выдворить войска США
31 марта, 00:41
 
В миреИранСШАИзраильРамзан КадыровМухаммед бен Заид Аль НахайянХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала