Иран готов передать США запасы обогащенного урана, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Иран выразил готовность добровольно отказаться от своих запасов обогащенного урана для реализации мирной сделки с США.
"Да, они подтвердили это", — сказала Левитт во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос о готовности Ирана передать свои запасы обогащенного урана.
В среду глава Пентагона Пит Хегсет допустил изъятие силой урана у Ирана в случае отказа выдать его добровольно.
Тегеран неоднократно заявлял о приостановке обогащения урана на текущем этапе, однако власти Ирана продолжают отстаивать свое суверенное право на развитие мирной атомной программы.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.