Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал перемирие с Ираном лишь "остановкой" - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 08.04.2026 (обновлено: 22:19 08.04.2026)
Нетаньяху назвал перемирие с Ираном лишь "остановкой"

Нетаньяху назвал перемирие с Ираном остановкой на пути к цели

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.
"И мы их достигнем либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы вернемся к боевым действиям, когда это будет необходимо", — сказал он в видеообращении.
Ранее вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль в течение дня уже не единожды нарушил перемирие, пообещав решительный ответ. До этого глава МИД ИРИ Аббас Аракчи обсудил нарушение перемирия с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.
В ночь на среду они договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.
В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога.
В миреБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против ИранаИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала