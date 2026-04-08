Нетаньяху назвал перемирие с Ираном лишь "остановкой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.
"И мы их достигнем либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы вернемся к боевым действиям, когда это будет необходимо", — сказал он в видеообращении.
Ранее вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль в течение дня уже не единожды нарушил перемирие, пообещав решительный ответ. До этого глава МИД ИРИ Аббас Аракчи обсудил нарушение перемирия с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.
В ночь на среду они договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.
В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30