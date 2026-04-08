Нетаньяху назвал перемирие с Ираном лишь "остановкой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекращение огня в Иране лишь остановкой на пути к достижению целей и пригрозил возобновлением боевых действий.

"И мы их достигнем либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы вернемся к боевым действиям, когда это будет необходимо", — сказал он в видеообращении.